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التجارة الخارجية الإيرانية سجلت أكثر من 100 مليار دولار

التجارة الخارجية الإيرانية سجلت أكثر من 100 مليار دولار
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

قال عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران إن التجارة الخارجية للبلاد سجلت منذ بداية الحكومة الجديدة أكثر من 100 مليار دولار وذلك لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية.

العالم - إيران

وقال علي أكبر علي زاده لوكالة (إرنا) إنه ولأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية في مجال العلاقات التجارية مع دول العالم، إرتفع حجم التجارة الخارجية الإيرانية إلى أكثر من 100 مليار دولار في الأشهر السبعة الماضية.

وأضاف: إن انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى منظمة شانغهاي للتعاون أظهر ديناميكية العلاقات الخارجية في حكومة آية الله رئيسي وشهدت العلاقات الإيرانية مع دول الجوار تتطورا كبيرا خلال هذه الفترة.

وأشار علي زاده: في الأشهر السبعة الماضية انخفض معدل البطالة في البلاد من 10 بالمائة إلى 9 في المائة.

وتابع: كما ارتفعت مبيعات النفط الإيراني من 350 ألف برميل يوميا في الحكومة السابقة إلى مليون و200 برميل يوميا في حكومة آية الله رئيسي، لافتا أنه بجهود الحكومة الـ13 عادت عائدات النفط إلى البلاد.

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