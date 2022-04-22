قيادي في الجبهة الشعبية :ما يحدث في الاقصى يؤكد النوايا المبيتة للاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال أبو عماد رامز في حديث لقناة العالم الاخبارية، خلال التغطية الخاصة باستمرار اقتحامات الصهاينة للمسجد الاقصى المبارك، إن المقاومة الفلسطينية لن تسمح أن تذهب انتهاكات المسجد الاقصى المبارك سدى ودون رد، موكدا على ان الضفة والقدس وكل المناطق الفلسطينية خط أحمر.

وأضاف يجب أن تتراجع الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني بعد هذه الحوادث والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

واكد أبو عماد رامز، أن ما يجري في قطاع غزة يؤكد مقدرة المقاومة وإلقاءها الرعب في قلب الاحتلال حيث يخطط الصهيوني لمواجهتها.

هذا ويحتشد آلالاف من الفلسطينيين في القدس المحتلة لاداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى ولتصدي لاقتحامات المستوطينين وسط رفع الاحتلال حالة التأهب تحسبا لاي تصعيد محتمل.

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