ماكرون: فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي لم تجر مناقشته بعد

العالم - أوروبا

وذكر الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" الإيطالية، أن ملف فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا قد تطرح على طاولة المفاوضات، ولكن ليس اليوم.

وأكد ماكرون أن هناك مفاوضات جارية بشأن الفحم والنفط، بينما لم يتم التفاوض بشأن الغاز بعد، موضحا علمه بتلك الصعوبات الهائلة التي يسببها هذا الأمر، مؤكدا أنه تحدث منذ أعوام عديدة حول "سيادة الطاقة في أوروبا".

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أنه "كل يوم تقرر فيه روسيا الانتقال إلى مستوى عسكري أو دبلوماسي أو تكتيكي جديد يقلل من فرصها للعودة إلى الحياة الطبيعية ويقلل من قدرتنا على بناء سلام وطيد".

وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات مالية واقتصادية مشددة غير مسبوقة على روسيا، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن العقوبات الغربية خطيرة للغاية، وروسيا قد أعدت نفسها لها مسبقا، لافتا إلى أن تلك العقوبات تتطلب التحليل والتنسيق بين الهيئات والإدارات بهدف صياغة إجراءات جوابية تستجيب ومصالح روسيا الاتحادية.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف بلاده يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.