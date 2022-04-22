مراسل العالم: المقاومة نجحت بإرعاب الكيان الصهيوني

العالم - مراسلون

واوضح مراسل العالم خلال التغطية الخاصة باقتحامات الصهاينة المستمرة للمسجد الاقصى المبارك،أن الاحتلال الاسرائيلي لم يعد يملك امكانية التصدي للمقاومة الفلسطينية مقابل ما يقوم به من اعتداءات ضد الشعب الفلسطيني.

واشار مراسلنا الى ان الصحف داخل الكيان الصهيوني تنقسم الى جهتين في رأي حول ما يجري في المسجد الاقصى المبارك، حيث الصحف اليسارية تعتبر انه لايمكن ان يبقى الكيان الصهيوني يحتل الاراضي الفلسطينية والجهة الاخرى جهة اليمين المتطرف التي تدعو الى طرد الفلسطينيين من اراضيهم.

وتابع: ان هناك صحف معادية اعترفت بهزيمة الاحتلال الصهيوني من قبل المقاومة.