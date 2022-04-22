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العراق.. خطة لانشاء مدينة صناعية عصرية في النجف الاشرف

العراق.. خطة لانشاء مدينة صناعية عصرية في النجف الاشرف
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشف مدير عام هيئة الاستثمار في محافظة النجف الاشرف في العراق، ضرغام كيكو، يوم الجمعة، عن تفاصيل تتعلق بالمدينة الصناعية التي تسعى المحافظة للاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.

العالم - العراق

وحسب "العهد نيوز" قال كيكو، إن “الهيئة أعدت الخطط المطلوبة التي تتعلق بالمدينة الصناعية المراد استثمارها على مساحة 6000 آلاف دونم منذ عام 2019، وأحالتها إلى الهيئة العامة للاستثمار في المدن الصناعية في العاصمة بغداد”.

وأضاف أن “المدينة الجديدة ستحاكي المدن العصرية الحديثة والتي تعتبر صديقة للبيئة في نشاطها وغير ملوثة لها”، مبيناً أن “المعامل التي ستستثمر في هذه المدن، هي معامل العصائر، الخشب وغيرها”.

وأشار مدير عام هيئة الاستثمار في النجف، إلى أن “كلفة الاستثمار في خططها قد يصل إلى قرابة 250 مليون دولار”.

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