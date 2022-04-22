الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة حماس: وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته ستبقى سدا وحصنا منيعا في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

طالبان تعلن اعتقال العقل المدبر لتفجير مزار شريف

نائب عراقي يكشف نتائج اجتماع الاطار التنسيقي في منزل المالكي

شاهد..القوات الروسية قاب قوسين او أدنى من كييف

"حماس" تدعو إلى هبّة عارمة دفاعًا عن الأقصى ونصرة لمرابطيه

شاهد..ردود افعال الأوساط الفلسطينية ازاء أحداث الاقصى