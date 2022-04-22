فايزة الجزائرية قد تكون مفتاح الباريسي لإنهاء 'مسلسل كيليان مبابي'

العالم - رياضة

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، أن فايزة لعماري، والدة كيليان مبابي من أصول جزائرية، سافرت صوب العاصمة القطرية، الدوحة، برفقة نجلها الأصغر إيثان، الذي يلعب في مركز تكوين باريس سان جيرمان في مركز لاعب خط الوسط.

وإن لم يكشف المصدر السبب الحقيقي وراء هذه الزيارة، فقد رجح أن للأمر علاقة بدعوة من أجل فتح باب التفاوض، وبأن فايزة لعماري ستكون مفتاح انفراج الوضعية المسدودة بين مبابي ونادي العاصمة الفرنسية، منذ أشهر من المفاوضات.

ويسعى مجلس إدارة الباريسي، بقيادة الرئيس ناصر الخليفي، لتقديم عرض مقنع لمبابي بغاية تمديد عقده لموسمين، ثم بيعه بعد مرور موسم واحد، والاستفادة من مبلغ ضخم، مقابل الفرصة الذهبية التي نالها المهاجم الشاب لبلوغ العالمية بفضل سان جيرمان.

ويرفض مبابي عدة عروض من ريال مدريد، من بينها واحد بقيمة 200 مليون يورو، وهو ما جعل آمال جماهير ناديه الحالي تتضاعف، خصوصاً أنه صرح وأكد أنه يريد رد جميل سان جيرمان بأفضل طريقة ممكنة.

ويلجأ النادي الملكي لتوظيف كل قدراته بهدف إقناع مبابي بالانضمام إليهم، والجانب المعنوي بالنظر لتعلق كيليان بهذا النادي منذ طفولته لعله يكون سبيلاً لإنهاء الصفقة.