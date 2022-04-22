عشرات الالاف يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الاقصی

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والداخل المحتل توافدوا إلى مدينة القدس لأداء الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الحواجز العسكرية.

وأكد مراسل قناة العالم العديد من المصلين الفلسطينيين اصيبوا فجر اليوم، بالرصاص المطاطي في الرأس والرقبة والصدر والعين، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد أداء آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر فيه.

وفجر الجمعة الماضي، اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة 152 شخصاً بالرصاص وقنابل الصوت، بينهم مسنون ونساء، إضافة لاعتقال 476 شخصاً من داخل المسجد، بينهم قاصرون، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً.