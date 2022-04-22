بوتين عن دعوة شارل ميشيل للتواصل مع زيلينسكي: هذا الاحتمال مرهون بنتائج المفاوضات

العالم ـ أوروبا

ولفت بوتين انتباه رئيس المجلس الأوروبي إلى التصريحات غير المسؤولة لممثلي الاتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية.

وجاء في الخدمة الصحفية الصادرة عن الكرملين، اليوم الجمعة: "تم لفت الانتباه إلى التصريحات غير المسؤولة لممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى حل الوضع في أوكرانيا بالوسائل العسكرية، وكذلك تجاهل جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها قوات الأمن الأوكرانية".

وتابع بيان الكرملين: "بعد تحرير ماريوبول، ولأسباب إنسانية، صدر أمر بإلغاء الهجوم على المنطقة الصناعية لمصنع آزوفستال. في الوقت نفسه، يُكفل لجميع جنود القوات المسلحة الأوكرانية ومقاتلي الكتائب الوطنية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا أسلحتهم الحياة والمعاملة اللائقة وفقا للقانون الدولي وتوفير الرعاية الطبية المؤهلة. لكن نظام كييف لا يسمح باغتنام هذه الفرصة".

وقال الرئيس الروسي: "لوحظ أن بروكسل يمكن أن تؤثر على سلطات كييف في أمرهم بإجبارهم على وقف القصف المكثف للمستوطنات في دونباس والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي".

ونوه بوتين إلى أن "قيادة معظم دول الاتحاد الأوروبي، من خلال أفعالها، تنغمس في رهاب روسيا بشكل صريح، والذي يتجلى، على سبيل المثال، في المجالات الثقافية والإنسانية والرياضية".

وبدوره، نوه البيان الصادر عن الكرملين إلى أن شارل ميشيل، أطلع الرئيس الروسي على اتصالاته مع القيادة الأوكرانية خلال رحلته الأخيرة إلى كييف.

وردا على دعوة شارل ميشيل للتواصل المباشر مع فلاديمير زيلينسكي، أعاد الرئيس الروسي التأكيد على موقفه المعروف في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مثل هذا الاحتمال مرهون، على وجه الخصوص، بالنتائج الملموسة في المفاوضات الجارية بين الممثلين الروس والأوكرانيين، والتي كان الجانب الأوكراني خلالها غير متسق وغير مستعد للبحث عن حلول مقبولة للطرفين.