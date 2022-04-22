الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصور.. الآلاف يشاركون في مسيرة شمال قطاع غزة نصرة للقدس والأقصى

بالصور.. الآلاف يشاركون في مسيرة شمال قطاع غزة نصرة للقدس والأقصى
الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

شارك آلاف المواطنين، ظهر اليوم الجمعة، بمسيرات جماهيرية حاشدة، دعت لها حركة المقاومة الإسلامية حماس شمال قطاع غزة، نصرة للمسجد الأقصى ولأهلنا في الضفة الغربية المحتلة.

العالم ـ فلسطين

وشهدت المسيرات، تواجد عدد من قيادات "حماس"، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات الحركة الخضراء وصور للمسجد الأقصى، وسط هتافات مناصرة للقدس وأهل الضفة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي في كلمة له، إن رسالة الجماهير التي خرجت شمال غزة لأهلنا في بيت المقدس والمسجد الأقصى أننا في غزة إلى جانبكم ندافع عنكم ونحمي قراركم.

وتوجه الهندي برسالة لأهل القدس قائلا: "إلى أهلنا في القدس والمسجد الأقصى دمنا دمكم وسنمضي نحو النصر والتحرير".

وأكد أن الوحدة الفلسطينية في القدس والضفة والداخل تقول للعدو إن الجغرافيا الفلسطينية موحدة وشعبنا سيقاتله بكل ما أوتي من قوة حتى يرحل عن أرضنا.

وأضاف "نقول للعدو إننا أعددنا العدة وراكمنا القوة ونتجهز ليوم اللقاء القريب وسندخل المسجد الأقصى فاتحين محررين".

وشدد على أن المسجد الأقصى خط أحمر دونه الدماء ونحن على استعداد لنحميه بأغلى ما نملك، لافتا إلى أنه بثبات وصبرك أهل القدس أفشلوا مؤامرة المحتلين بالمسجد الأقصى وفي تنظيم مسيرة الأعلام بالقدس.

ودعا أهلنا في الضفة والقدس والمثلث والجليل والنقب إلى النفير والجهاد بأموالهم وأنفسهم فالمسجد الأقصى يحتاجهم.

وختم "رسالتنا لوالد الشهيد رعد خازم وأهالي الشهداء إننا معك والمقاومة لن تترككم وستحميكم".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قيادي في الديمقراطية : "إسرائيل" حاولت أن تغير قواعد اللعبة لكنها فشلت

غزة تدخل معركة القدس.. هل اقتربت ساعة الصفر؟!

هل يعيد التصعيد الصهيوني شبح المعركة في المستوطنات؟

التصعيد الصهيوني يعيد شبح المعركة فوق المستوطنات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البطش يحذّر: أي عدوان على القدس سيقابل برد حاسم على المحتل الصهيوني

اليمن.. وفد عماني برفقة الوفد الوطني يصل صنعاء

الاطاحة بـ5 ارهابيين في الانبار وبغداد

شاهد بالفيديو.. غزة تحدد خطها الأحمر: اغضب للأقصى فهي جدار العز الأخير

بالصور.. الآلاف يشاركون في مسيرة شمال قطاع غزة نصرة للقدس والأقصى

الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافات لـ'داعش' في صلاح الدين