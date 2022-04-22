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مراسل العالم: وفد عماني يصل إلى صنعاء لمناقشة الهدنة مع رئيس المجلس السياسي الأعلى والسعي لوقف الحرب والحصار على اليمن

الجمعة ٢٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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