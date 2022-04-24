البرغوثي: اعتداءات المحتلين على الأقصى لن تكسر إرادة الفلسطينيين

العالم ـ فلسطين

وقال البرغوثي لـ قدس برس" إن "قوات الاحتلال كررت اليوم جريمة الجمعة الماضية بإطلاق القذائف المعدنية وقنابل الغاز على المصلين، ما أوقع مئات الجرحى، بعضهم إصابات خطيرة".

وقال البرغوثي إن المسؤولين الإسرائيليين "كذبوا مرتين عندما ادعوا أنهم لن يقتحموا المسجد الأقصى ثم فعلوا ذلك على مرأى من كل العالم ، ومرة أخرى عندما ادعوا انهم يسمحون للفلسطينيين بالوصول للصلاة في المسجد الأقصى ومع ذلك منعوا جميع سكان قطاع غزة والآلاف من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس".

وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية "وقعت أثناء وجود الوفد الأمريكي الذي من الواضح أنه لم يفعل شيئا لوقفها".

وأكد أن اعتداءات الاحتلال "لم ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي حسم أمره بالاعتماد على النفس وعدم انتظار الآخرين".

ووجه التحية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نجحوا في الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة والمرابطة فيه "وواجهوا قوات الاحتلال مدافعين ليس فقط عن الأقصى بل وعن كرامة وشرف الأمتين العربية والإسلامية".