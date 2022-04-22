ماذا جری يوم الجمعة في مسجد الاقصی؟

العالم - مراسلون

أشتعال للنيران ووقوع عشرات الاصابات جراء إقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك، هذا الاقتحام الذي تصدى له الشبان المنتفض بوجه المحتل بالحجارة وما توفر داخل باحات المسجد الاقصى المبارك مما أدى الى أنسحاب قوات الاحتلال خارج الابواب.

وقال اسماعيل سعيد وهو ناشط مقدسي، لقناة العالم:"اذا استمر ذلك، سوف يحدث ما حدث بوقفة البوابات؛ لان اهل البلد والزوار والذين يأتون لزيارة القدس والمسجد الاقصی لن يتقبلوا هذا الشئ لان هذا الامر ليس بصالح الاهالي والزوار والناس، فهذا مكان عبادة".

هتافات للمقاومة ومبايعة للمسجد الاقصى المبارك ومواجهة اي اعتداء عليه صدحت حناجر المرابطين والمصلين الذين جاءوا من كل الارض الفلسطينية المحتلة رغم الحواجز والتصعيد الاحتلالي لمنع وصولهم.

وقال أحمد الصفدي وهو عضو هيئة العمل الوطني بالقدس:"الاحتلال رغم كل محاولات نشره للأكاذيب والتضليل بأنه يتيح المكان ويسمح بالدخول ويقدم تسهيلات للوافدين الی المسجد الاقصی المبارك ولكنه الان علی حواجز قلنديا وبيت لحم وكل الحواجز يعيق الالاف من الوصول الی مسجد الاقصی".

عشرات الالاف أدوا الصلاة داخل المصليات وبمختلف ساحاته الطاهرة التي أمتلأت بشكل كامل وسط حالة من القلق والترقب لجنود الاحتلال الذين تمركزوا عند المداخل الرئيسية للمسجد الاقصى المبارك.

سيبقي المسجد الاقصی اولی القبلتين وثالث الحرمين الشرفين لكل مسلمي بقاع الارض رغم اجراءات الاحتلال الاسرائيلي والمحاولة لتغيير الطابع داخله والتقسيم الزماني والمكاني.