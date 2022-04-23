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حرس الثورة الاسلامية ينفي اصابة قائد لواء "سلمان الفارسي" في زاهدان

حرس الثورة الاسلامية ينفي اصابة قائد لواء
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

نفى مصدر مطلع في مقر "قدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية اصابة العميد حسين الماسي قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

العالم - ايران

ونقلت وكالة "ارنا" عن المصدر قوله : اثر الشائعات التي ادعت اصابة العميد الماسي: ان قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" هو في اتم الصحة والعافية".

يذكر انه اثر اطلاق النار نحو السيارة التي كان يستقلها العميد حسين الماسي قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع للحرس الثوري في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، استشهد حارسه الخاص محمود آبسالان.

وافادت "ارنا" نقلا عن شاهد عيان انه اثر اطلاق النار فجر اليوم السبت المصادف ليلة القدر من قبل شخص او اشخاص مجهولين نحو سيارة العميد الماسي قائد لواء "سلمان الفارسي" في زاهدان استشهد حارسه الخاص محمود آبسالان.

وحسب المعلومات الواردة فان محمود آبسالان هو نجل العميد برويز آبسالان نائب قائد فيلق "سلمان" للحرس الثوري في محافظة سيستان وبلوجستان.

وتفيد الانباء بان الضالعين في هذا العمل الاجرامي تم اعتقالهم من قبل القوات الامنية.

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