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قتلى وجرحى في اشتباكات بمدينة الزاوية الليبية

قتلى وجرحى في اشتباكات بمدينة الزاوية الليبية
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر ليبية عن سقوط قتيل وإصابة آخرين في اشتباكات بمدينة الزاوية شمال غربي البلاد.

العالم - ليبيا

ونقل موقع قناة "218" الليبية عن نشطاء ومدونين على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاشتباكات بمدينة الزاوية أسفرت عن مقتل فراس الحطاب وتعرض عبد المعز القوي لإصابة خطيرة في الرأس.

وذكرت أن كلاهما يتبعان لـ"كتيبة حماية المصفاة" بالإضافة إلى عدد من الإصابات.

وأشارت نقلا عن مصادر إلى أن الاشتباكات مستمرة منذ المغرب بين أفراد تابعين لكتيبة "حماية المصفاة"، وآخرين من "كتيبة الشرفاء".

وقالت إنه لم تعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما قال شهود إن شوارع المدينة أصبحت خالية تماما من الأهالي والمحلات أقفلت ابوابها بسبب خوف الناس من الاشتباكات.

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