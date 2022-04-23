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حماس: التفاف شعبنا حول المقاومة يعكس عمق إيمانها بهذا الخيار

حماس: التفاف شعبنا حول المقاومة يعكس عمق إيمانها بهذا الخيار
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن التفاف جماهير الشعب الفلسطيني في القدس وباحات المسجد الأقصى حول رموز المقاومة الفلسطينية والهتاف لها ولرموزها ورفع راياتها، يعكس عمق إيمانها بخيار المقاومة كطريق لاسترجاع الأرض والمقدسات.

العالم-فلسطين

وقال قاسم في تصريح صحفي مساء الجمعة: "يمثل قائد أركان المقاومة محمد الضيف لدى جماهير شعبنا الفلسطيني أيقونة نضاله في ثورته المعاصرة، فالرجل تجسيد للثورة التي لا تهدأ والقتال المتواصل لانتزاع الحرية والكرامة، وهتاف الجماهير باسمه، تعبير عن ثقتهم الكاملة عن ما يمثله من نخوة الثائر ورجولة المواقف".

وشدد على أن "هذه الثقة بالمقاومة ورجالها من أهلنا في القدس، تزيد من ثقل المسؤولية على حركة حماس وقوى المقاومة تجاه الأرض والمقدسات، وسنظل على العهد والوعد حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة".

وأردف: "شكلت الوحدة الميدانية لكل مكونات شعبنا الفلسطيني في القدس واحدة من أهم عوامل الصمود والتحدي والقدرة على مواجهة سياسات الاحتلال وعدوانه".

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