بايدن يرشح "مايكل راتني" سفيرًا جديدًا لدى السعودية

العالم - السعودية

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "راتني يتحدث العربية والفرنسية، وعمل مؤخراً قائماً بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في القدس".

وأضاف البيان أن "مايكل راتني شغل منصب القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام، وكان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، ونائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في قطر".

وذكر بيان البيت الأبيض أن "راتني قائم بأعمال نائب مدير معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وكان عميداً لكلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية، وقبل ذلك كان عضواً في هيئة التدريس بجامعة الدفاع الوطني، وسبق تكريمه بعدة جوائز".

وأشار البيت الأبيض إلى أن راتني حصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن ودرجة الماجستير من جامعة جورج واشنطن.

وكان جون أبي زيد هو آخر سفير أمريكي معين في السعودية، وقد تم ترشيحه لهذا المنصب في 13 نوفمبر 2018، ووافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في 10 أبريل 2019، وقد أدَّى اليمين في 30 أبريل 2019، وقدَّم أوراق اعتماده رسمياً إلى الملك سلمان في 16 يونيو 2019، ثم استقال في 20 يناير 2021.

ومنذ ذلك الحين، تشغل مارتينا سترونج منصب القائم بأعمال البعثة في سفارة أمريكا بالرياض. وقد عملت سابقاً في العراق مستشارةً للشؤون السياسية في بغداد، ومستشارة سياسية للجيش الأمريكي في البصرة.