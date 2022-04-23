بالفيديو.. وفد عماني في صنعاء لبحث استمرار الهدنة ووقف الحرب

العالم – اليمن

من جديد عادت المساعي العمانية الى الواجهة حيث وصل الى العاصمة اليمنية صنعاء وفدا عمانيا برفقة الوفد اليمني المفاوض المقيم في العاصمة العمانية مسقط وأوضح مصدر يمني أن زيارة الوفد العماني إلى صنعاء تأتي في إطار متابعة الهدنة والنقاش مع رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط واجراء لقاءات متعددة مع المسؤولين في صنعاء حول العديد من القضايا ابرزها رفع الحصار بشكل عام وايقاف الحرب والعدوان على الشعب اليمني وشددت المصادر اليمنية على أن زيارة الوفد العماني تأتي في إطار استكمال دور السلطنة البارز والمهم حسب تعبيرها.

وتعد زيارة الوفد هي الثانية حيث زار وفد من المكتب السلطاني العُماني صنعاء، في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، وأجرى لقاءات مع قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، للدفع بالسلام في اليمن.

الى ذلك استهجنت هيئةُ رئاسةِ مجلسِ النوابِ اليمني ما اسمتها المسرحيةَ الهزليةَ التي اقامتها السعوديةُ وأمريكا في عدن ولفتت الهيئةُ في بيانٍ صادرٍ عنها إلى أنَّ الأدواتِ التي حشدتها السعوديةُ إلى عدن لم يعد لهم أيُّ صفةٍ شرعيةٍ دستوريةٍ أو جماهيرية، ولم يعد لهم أيُّ صفةٍ لتمثيلِ المواطنِ اليمنيِّ لارتكابِهم جريمةَ الخيانةِ العظمى وخرقِهم الدستورَ وتآمرِهم مع دولِ العدوانِ لاستهدافِ اليمن محذرة من أيِّ تحرّكاتٍ مشبوهةٍ باسمِ البرلمانِ اليمنيِّ من شأنِها التفريطُ بالسيادةِ اليمنيةِ أو التبريرُ والتغطيةُ على المجازرِ وجرائمِ الحربِ التي ارتكبتها دولُ تحالفِ العدوانِ في اليمن.

ميدانيا ايضا استمرت الخروقات للهدنة الاممية حيث اعلن مصدر عسكري في صنعاء أن العدوان قام بمئات الخروقات تمثلت في تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، الجوف، حجة، صعدة، وتعز وما وراء الحدود مضيفا ان مرتزقة العدوان ايضا شنوا هجمات على مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة العكد بمحافظة مأرب كما قصف الجيش السعودي القرى الحدودية في صعدة بعدد من الصواريخ.

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