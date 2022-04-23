السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد 20 عاما..

شاهد.. العلم الفلسطيني يرفرف فوق قبة الصخرة

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تداولت وسائل إعلام فلسطينية صورا من شاب فلسطيني رفع العلم الفلسطيني فوق مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى،الجمعة، حيث تجمع عدد كبير من المصلين من الرجال والنساء وهم ينظرون إليه ويشجعونه في تحدٍ جديد لقوات الاحتلال.

العالم-فلسطين

وجاء الحدث بعد مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال حيث أصيب 31 فلسطينياً على الأقل في اشتباكات جديدة صباحاً في باحة المسجد الأقصى، بعدما دخلت الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي حيث رشقهم شبان فلسطينيون بالحجارة.

وكان الكيان الصهيوني قد أصدر قراراً قبل يومين أكد فيه أنه سيوقف اقتحام المسجد الأقصى من قبل اليهود حتى نهاية شهر رمضان.

وأدى عشرات آلاف المصلين، صلاة اليوم الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا.

لأول مرّة من الانتفاضة

وعن صورة التحدي التي مثلها الشاب الفلسطيني ورفع العلم الفلسطيني، فإن آخر مرة حدث مثل ذلك كانت عام 2000 والتي سبقت اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرين شارون لباحات المسجد الأقصى.

وفي ذلك الوقت كان اقتحام شاورن شرارة اندلاع انتفاضة الأقصى الكبيرة التي أدت إلى استشهاد 4412 فلسطينياً وإصابة أكثر من 48 ألفاً.

ونقل موقع “الجزيرة نت” بأن الفلسطيني إبراهيم رزق، كان آخر من رفع علماً فلسطينياً فوق قبة الصخرة، وذلك قبل اندلاع الانتفاضة.

الاقصىالاقصى

روابط ذات صلة

ماذا جری يوم الجمعة في مسجد الاقصی؟

القدس قبل اليوم الموعود...اجتماع الإطار التنسقي، هل تبلورت رؤية جديدة لتشكيل الحكومة العراقية؟

شاهد..ردود افعال الأوساط الفلسطينية ازاء أحداث الاقصى

شاهد.. قوات الاحتلال تنسحب من باحات المسجد الاقصى

مراسل العالم: اقتحام باحات الاقصى اليوم كان الاعنف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غوتيريش يلتقي زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل

مقتل 3 أشخاص بانفجار في منجم في روسيا

دراسة: تناول أطعمة تحتوي على النتريت مرتبط بزيادة خطر السرطان!

واشنطن تختبر آلية لردع بكين

21 رمضان ..ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام

بعد 20 عاما.. شاهد.. العلم الفلسطيني يرفرف فوق قبة الصخرة