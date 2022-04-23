شاهد: هكذا احيا الايرانيون ثاني ليالي القدر المباركة

العالم - إيران

وقد غصت المساجد و البقاع المتبركة والحسينيات بجموع المؤمنين الذين وضعوا المصحف الشريف على رؤوسهم ورفعوا ايديهم نحو السماء طلبا للمغفرة والرحمة والعتق من النيران.

وفی مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) وتحديدا بمرقد الامام الرضا (عليه السلام) اقيمت مساء امس مراسم احياء لذكری استشهاد الامام علی (ع) حيث المراثي والاشعار التي تناغم هذا المصاب الجلل، بحضور الآلاف من زوار ثامن ائمة اهل البيت (ع)

ولم تقتصر احياء هذه المراسم على الاماكن الدينية المقدسة فقط بل جرى احياؤها ايضا في المستشفيات التي يرقد فيها المصابون بمرض الكورونا ايضا.

واقيمت هذه المراسم في ارجاء ايران مع مراقبة البروتوكولات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا.

تجدر الاشارة هنا ايضا الى السنّة الحسنة التي دأب عليها الايرانيون سنويا بالتزامن مع ليالي القدر وذكرى استشهاد الامام علي (ع)، هي حملات التبرع بالدم، والتي اقيمت هذا العام ايضا في مختلف المحافظات بما فيها العاصمة طهران.