آلاف المغاربة يشاركون في "جمعة الغضب" نصرًة للأقصى

العالم-المغرب

وأوضح المكتب المركزي للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، أن أكثر من 40 تظاهرة موزعة على أكثر من 27 مدينة مغربية، خرجت عقب صلاة الجمعة وصلاة التراويح؛ نصرةً للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن جموع المشاركين عبروا عن ارتباطهم بالمسجد الأقصى ورفضهم القاطع للتطبيع مع الكيان المحتل الذي لم يراع حرمة رمضان ليستبيح المسجد الأقصى ويعتدي على المقدسيين.

وشكرت الهيئة العربية لنصرة قضايا الأمة، الشعب المغربي على استجابته الواسعة لجمعة الغضب، ووجهت التحية للشعب الفلسطيني الذي يقع في خط المواجهة المباشرة مع الكيان المحتل دفاعا عن مقدسات الأمة الإسلامية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي في جنيف، إن أعمال العنف التي شنتها قوات الأمن الصهيونية على الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى خلال الفترة من 15 إلى 17 نيسان/إبريل الجاري، أسفرت عن إصابة 180 شخصا، بينهم 27 طفلا.