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أحدث تقرير لوزارة الدفاع الروسية عن نتائج العمليات الخاصة بأوكرانيا

أحدث تقرير لوزارة الدفاع الروسية عن نتائج العمليات الخاصة بأوكرانيا
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي نجحت بإسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في أجواء منطقة خاركوف.

العالم - روسيا

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية إن "القوات الصاروخية الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة على عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية نجحت من خلالها تدمير ثلاث مروحيات من طراز "مي 8" في منطقة تشوغايف، بالإضافة إلى ثلاث منصات صاروخية من أنظمة "أوسا" في بلدة بارفينكوفو.

كما أمطرت القوات الصاروخية الروسية عدادا من المناطق التي تحتوي على مستوعات للأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى استهداف 33 مركز قيادة واتصالات للجيش الأوكراني.

وأكد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت بدورها طائرة مسيرة أوكرانية من طراز بيرقدار في منطقة نقولاييف وتم التصدي لصاروخين من طراز "توشكا أو" أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو منطقة دونباس.

هذا وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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