سوريا.. جرائم قتل غامضة تنتشر في مخيم الهول

العالم - سوريا

اشارت مصادر في ناحية الهول لـسانا إلى أن المخيم يشهد حالة فلتان أمني كبير وانتشاراً للسلاح وتزايد معدل حوادث القتل بحق قاطنيه حيث شهدت الأيام القليلة الماضية مقتل امرأة في القسم الرابع من المخيم وصلب فتاة بعد قتلها في القسم ذاته في حوادث غامضة غير معروفة الدوافع والأسباب.

وتضيف المصادر إن أربعة مقيمين في المخيم وجدوا الأربعاء الفائت مقتولين بمسدسات كاتمة للصوت ما أثار حالة من الخوف والرعب بين القاطنين الذين فقدوا الأمل بقدرة “قسد” على فرض حالة من الاستقرار الأمني داخل المخيم لافتة إلى أن التقصير المتعمد لمسلحي “قسد” يزيد من حالة الفوضى وعدم الأمان هناك.

ويضم مخيم الهول شرق الحسكة لاجئين عراقيين ووافدين سوريين رفضت “قسد” إدخالهم إلى مدينة الحسكة وغالبيتهم من أرياف دير الزور والرقة ومن المحافظات الأخرى.

ولفتت المصادر إلى أن “قسد” ستواصل استغلال هذه الأوضاع للإبقاء على المخيم كفزاعة تهديد ومبرر لممارساتها القمعية ضد المواطنين وخاصة بعد الأخبار التي تناقلتها مواقع ووسائل إعلام حول نية تنظيم “داعش” الإرهابي تنفيذ هجمات على المخيم في سيناريو مشابه للأحداث التي شهدها سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه “قسد” في مدينة الحسكة والذي أدى إلى مقتل العشرات من المساجين وفرار العشرات من إرهابيي “داعش” كانوا محتجزين فيه واتخاذ تلك الأحداث ذريعة لقصف الأحياء السكنية وتدمير المنشآت التعليمية والممتلكات العامة والخاصة من قبل الاحتلال الأمريكي و “قسد” إضافة إلى التغطية على قيام الاحتلال الأمريكي بنقل مجموعات من إرهابيي “داعش” من داخل السجن الى قواعده في عدة مناطق.

من جهتها تحاول “قسد” استغلال وجود المخيم تحت سيطرتها للحصول على دعم من المنظمات العالمية والإنسانية من جهة والتسويق السياسي لمخططاتها من خلال التواصل مع حكومات العديد من الدول التي لديها رعايا انخرطوا ضمن صفوف التنظيم الإرهابي من جهة أخرى.