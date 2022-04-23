السفير السعودي يفرض حظرا على  سفر 'المسؤولين' من عدن

العالم- اليمن

وافادت مصادر مطلعة بان التوجيهات قضت بضرورة موافقة غرفة عمليات التحالف التي يديرها ضباط سعوديين على مغادرة اي مسؤول في حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي أو البرلمان أو مجلس الرياض الرئاسي، موضحة بان سلطات المطار منعت خلال الساعات الماضية سفر العشرات من مسؤولي هادي لعدم تلقيهم موافقة من التحالف.

وجاء القرار السعودية مع بدء مسؤولي النواب والشورى مغادرة المدينة باتجاه مقر اقامتهم الدائم في مصر والاردن وهو ما يعني فشل رسمي للمرحلة التي يحاول السفير السعودي تسويقها كانتصار لبلاده في لملمة القوى الموالية لها والتي ضخت لأجلها ملايين الريالات خلال الاسابيع الماضية.