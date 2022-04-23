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مساعد سفير ايران في كابول والوفد المرافق يلتقون أسر شهداء الأحداث الإرهابية الأخيرة بأفغانستان وينقلون لهم تعازي ومواساة قائد الثورة الإسلامية

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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