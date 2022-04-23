"التخلي عن النفط".. سخرية من بايدن وبن سلمان على حد سواء!

العالم - ايران

تصريحات بايدن جاءت خلال كلمة ألقاها في قاعدة بورتلاند الجوية التابعة للحرس الوطني في ولاية أوريغون، وأثارت جدلا كبيرا فهل يمكن أن تتخلى أمريكا عن النفط، مع استهلاكها حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميا، مع استهلاك عالمي يحوم حول 100 مليون برميل.

وتعامل المغردون السعوديون بسخرية مع تصريحات بايدن الذي تحفظ منذ تسلمه الرئاسة على التعامل الشخصي مع الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب جرائم حرب اليمن، واغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلى جانب رفض بن سلمان زيادة الإنتاج النفطي بعد طلب أمريكي، ووقوفه إلى جانب روسيا وحربها في أوكرانيا، وهو ما ساهم برفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكيّة، وتراجع شعبية بايدن بالتالي.

"Youssef" سخر قائلا: "يا بايدن تخلى عن النفط واستخدم الحطب".

"فهد ديباجي" علق قائلا:

خبر : الرئيس بايدن: نحن بحاجة للتخلي عن النفط. تعليق: هياط في هياط

"أشرف Ashraf" رأى أن

النفط مرتبط بشكل مرعب بالدولار الأمريكي ..التخلي عن النفط معناه ضرب الاقتصاد الأمريكي في مقتل ..كلام بايدن للاستهلاك المحلي فقط

"زحل" قال:

العالم كله بحاجه للتخلي عن امريكا لكي يعيش بسلام

وتراهن السعودية على استمرار الحرب في أوكرانيا، وحاجة بايدن لخفض أسعار النفط، والدفع به للتعامل معها، ورغبته التي أعلنها بخصوص تحويلها لدولة منبوذة، والتلويج باللجوء إلى روسيا، والصين، ومكالمة هاتفية أجراها بن سلمان مع الرئيس الصيني، وهاتفه الرئيس الروسي فلادمير بوتين.

من جهة أخرى أشار ناشطون إلى أنه في حالة تخلي أمريكا عن النفط، ستفقد المملكة ورقتها الرابحة التي تراهن عليها، شأنها شأن بقية دول الخليج الفارسي النفطية، التي قامت على الثروات النفطية، وقدم لها الغرب الحماية مقابل ثرواتها، ورهنت أمنها الوطني لأمريكا والكيان الاسرائيلي بعد التطبيع.

"mohamed el baz" علق قائلا:

ستسقط اذرع امريكا الشريرة اذا تخلت عن النفط .. دول الخليج (الفارسي) الممولة للارهاب الصهيوامريكي

في المقابل، ذكر نشطاء بأن العربية السعودية، ورؤية بن سلمان 2030 التي تقوم على التخلي عن النفط، وتنويع مصادر الدخل، أي أن السعودية النفطية نفسها، تسير في طريق تصريحات بايدن بوجوب التخلي عن النفط، وتوجه العالم نحو الطاقة البديلة، حيث فشلت الرؤية حتى الآن، وبدأت احاديث عن التخلي عنها، فجميع مشاريع المملكة الاقتصادية يجري تمويلها من مصادر الدخل النفطية.

"مهندس عاطل" أعاد نشر مقابلة بن سلمان عام 2016 عندما قال بأنه في 2020 ستعيش المملكة بدون نفط وعلق قائلا:

أودّ أن أسأل أبا #رؤية_2030 ، سفيه الديار السعودية، هل هذه اﻷحاديث متواترة أم لا ؟ "في 2020 أعتقد ممكن نعيش بدون نفط"؟ "طموحنا أن نبتلع كل مشاكل البطالة و السكن"؟ "نستطيع القضاء على الحوثي في أيام قليلة"؟

"حر" علق قائلا:

#السعوديه تنقذ العالم و لم تنقذ اطفال #اليمن كل الكلام الفلسفي تخدير للسعوديين عن #رؤية_2030 و منطق #محمد_بن_سلمان #السعوديه_بلا_نفط لاصبح ما يجري في #اليمن اهم من اسواق الغرب والشرق والضهور بالذكي الغبي