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"الجهاد" استنكرت انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات في القدس

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين “استمرار الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.

العالم - فلسطين

واعتبر المتحدث باسم الحركة طارق عزالدين السبت أن “العدوان السافر على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية”، وأكد أن “العدو بسياسته الإرهابية يستهدف جميع شعبنا بكل أطيافه ومكوناته وينتهك المقدسات الإسلامية والمسيحية”.

وقالت الحركة إن “قوات الاحتلال تستمر في انتهاكاتها بحق المقدسات الفلسطينية، الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والتضييق على المسيحيين الفلسطينيين والحد من حرية حركتهم ومشاركتهم من خلال نصب الحواجز وإغلاق الأبواب المؤدية إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس للاحتفال بسبت النور”.

ودعت الحركة إلى “وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذا العدوان المستمر والدفاع عن حق شعبنا في العبادة وممارسة حريته في المقدسات”، وشددت على أن “هذه الممارسات الاحتلالية لن تنال من صمود وعزيمة شعبنا وتمسكه بأرضه والدفاع عنها والتي ستبقى شامخة تواجه كل التحديات حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات”.

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"الجهاد" استنكرت انتهاكات الاحتلال بحق المقدسات في القدس