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مصر.. الكشف عن هويات المعتمرين القتلى والجرحى بحادث المدينة المنورة

مصر.. الكشف عن هويات المعتمرين القتلى والجرحى بحادث المدينة المنورة
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية عادل حنفي مقتل 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين مصريين على طريق الهجرة السريع بالمدينة المنورة.

العالم- السعودية

وأكد حنفي أن "الحادث في المدينة المنورة، وقع صباح أمس الجمعة، على طريق الهجرة السريع، وبالتحديد عند الكيلو 140، وأن العشرات من فرق الإسعاف شاركت بنقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة".

وأضاف: "اتضح عند وصول الفرق الإسعافية لموقع الحادث، وجود 51 حالة، منها 3 إصابات خطيرة، و10 إصابات متوسطة، و30 حالة مستقرة، و8 حالات وفاة".

وأشار إلى أنه "جرى تقديم الرعاية الطبية الطارئة للجميع، في موقع الحادث من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية"، مؤكدا "نقل بقية الحالات إلى المستشفيات لتكملة العلاج".

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