مدير FBI يكشف عن مواجهات محتدمة مع الصين في الفضاء الإلكتروني

العالم- الأميرکيتان

وقال راي: "لا يوجد بلد يمثل تهديدًا أوسع وأكثر خطورة لأفكارنا وابتكارنا وأمننا الاقتصادي من الصين". وتابع "هم يستهدفون ابتكاراتنا وأسرارنا التجارية وملكيتنا الفكرية على نطاق غير مسبوق في التاريخ. ولديهم برنامج قرصنة أكبر من دول كبرى أخرى مجتمعة. لقد سرقوا بيانات الأميركيين الشخصية وبيانات شركاتنا أكثر من كل الدول مجتمعة".

وبعد الإلحاح على كيفية عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن لمواجهة بكين، قال راي إن المكتب "يركز بشدة على تهديد التجسس الصيني المضاد"، وكشف: "نحن نتحرك الآن بوتيرة حيث نفتح تحقيقًا جديدًا ضد التجسس الصيني الاستخباراتي كل 12 ساعات".

وركزت ميزانية 2023 للبنتاغون على الصين كتهديد طويل الأمد، وفقًا لاقتراح بإنفاق مبلغ 773 مليار دولار والذي تم إرساله إلى الكونغرس.

ووصف المسؤولون الأميركيون الصين بأنها مصدر قلق أكبر على المدى الطويل من روسيا، التي أدى غزوها لأوكرانيا أعضاء الناتو إلى نشر قوات وتوسيع خطط الإنفاق.

ويواصل الاقتراح الأميركي دفع الجيش نحو جيل جديد من الأسلحة والابتعاد عن الأسلحة التي اعتمد عليها على مدى عقدين من حروب مكافحة الإرهاب والتمرد في أفغانستان والعراق.

وفي إفادة سابقة للصحافيين، قال وزير القوات الجوية فرانك كيندال "الصين هي التحدي البارز والميزانية ستعكس ذلك. هذا التحدي يزداد مع مرور الوقت، ولا يقل. وبالمقارنة، وصف كيندال روسيا بأنها "مصدر قلق شديد".