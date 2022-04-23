شنقريحة: الجزائر تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق

العالم- الجزائر

وقال خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة بورقلة: "الجزائر تتوافر على مقومات التجدد الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود كافة أبناء البلاد لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والنهوض لتحتل الجزائر مكانتها المستحقة بين الأمم".

أضاف: "أردت من خلال هذه الزيارة، الوقوف على ظروف عمل ومعيشة المستخدمين، والاستماع لمشاكلهم والصعوبات التي يواجهونها، والتي أوليها شخصيا أهمية شديدة وخاصة".

وتابع: "أن نعمة الأمن التي ننعم بها اليوم لا تقدر بثمن، ويجب علينا جميعا المحافظة عليها وتعزيزها.. في ظل مشروع إقامة وتعزيز أسس الدولة الوطنية، وفي كنف جزائر جديدة قوية ومزدهرة".

وشدد على أن "الجزائر تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق بنفس أقوى، وإرادة أصلب، نحو وجهتها السليمة. وهي طموحات تتطلب تكاتف جهود كافة أبنائها، وفي جميع القطاعات، لاسيما القطاع الاقتصادي، الذي يعد الدعامة القوية والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة".

وفي ختام اللقاء، أمر الفريق شنقريحة بجملة من التوجيهات والتعليمات التي تندرج في مجملها في إطار تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمستخدمين، وكذلك برفع درجة اليقظة والحيطة والحذر لمواجهة كافة التحديات الأمنية على مستوى حدود البلاد.