السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شنقريحة: الجزائر تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق

شنقريحة: الجزائر تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس هيئة الأركان الجزائرية الفريق السعيد شنقريحة على أن بلاده تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق نحو وجهتها السليمة.

العالم- الجزائر

وقال خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة بورقلة: "الجزائر تتوافر على مقومات التجدد الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود كافة أبناء البلاد لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والنهوض لتحتل الجزائر مكانتها المستحقة بين الأمم".

أضاف: "أردت من خلال هذه الزيارة، الوقوف على ظروف عمل ومعيشة المستخدمين، والاستماع لمشاكلهم والصعوبات التي يواجهونها، والتي أوليها شخصيا أهمية شديدة وخاصة".

وتابع: "أن نعمة الأمن التي ننعم بها اليوم لا تقدر بثمن، ويجب علينا جميعا المحافظة عليها وتعزيزها.. في ظل مشروع إقامة وتعزيز أسس الدولة الوطنية، وفي كنف جزائر جديدة قوية ومزدهرة".

وشدد على أن "الجزائر تتوفر على كل مقومات التجدد والانطلاق بنفس أقوى، وإرادة أصلب، نحو وجهتها السليمة. وهي طموحات تتطلب تكاتف جهود كافة أبنائها، وفي جميع القطاعات، لاسيما القطاع الاقتصادي، الذي يعد الدعامة القوية والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة".

وفي ختام اللقاء، أمر الفريق شنقريحة بجملة من التوجيهات والتعليمات التي تندرج في مجملها في إطار تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمستخدمين، وكذلك برفع درجة اليقظة والحيطة والحذر لمواجهة كافة التحديات الأمنية على مستوى حدود البلاد.

روابط ذات صلة

الجزائر تحذر كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها

وزير خارجية الجزائر يجري مشاورات مع نظرائه العرب لوضع حد للانتهاكات الصهيونية

الجزائر تطلب توضيحات من اسبانيا بشأن قضية الصحراء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاماً

الأرجنتين تحرم شركة نفط إسرائيلية من العمل على أراضيها 20 عاما

بالفيديو.. باحث: "اسرائيل" تستخدم الإمارات كأداة لتحقيق مآربها

تنسيقية أحزاب تونسية ترفض تعديل قانون هيئة الانتخابات

البنك الدولي يرفض إعطاء قرض للبنان لاستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن

انتهاكات جسيمة تطال الأسرى السياسيين بسجون النظام البحريني 