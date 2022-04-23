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شاهد..أين السعودية من اقتحامات الصهاينة للمسجد الاقصى

السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

يزعم الاعلام السعودي بان دولته سباقة بتقديم المساعدة للدول العربية مهما كانت حاجتها وباي ظروف، اذن اين هذه الدولة من اعتداءات الصهاينة على المصلين في المسجد الاقصى المبارك

العالم - المحميات

ويزعم الاعلام السعودي بان دولته سباقة بتقديم المساعدة للدول العربية مهما كانت حاجتها وباي ظروف هذه الدولة وتلك، وبان السعودية عمق العالم العربي وانها الام الحنونة لكل الدول العربية، وانها دولة قائدة ورائدة وتقود العالم الاسلامي والعربي.

وردا على هذه المزاعم اين السعودية من اقتحامات الصهاينة للمسجد الاقصى المبارك بوصلة الامة العربية والاسلامية والاعتداءات السافرة التي ترتكب بحق المصلين والمعتكفين المسالمين الذين لا يملكون اي سلاح للدفاع عن انفسهم سوى سجادة الصلاة وهم في شهر رمضان المبارك.

ولم يكتفي الاعلام السعودي بالمزعام و الادعاءات والتروهات، عرض في شهر رمضان المبارك مسلسل"العاصوف" حتى يزيف كل الاحداث التاريخية.

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