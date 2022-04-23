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الاعلان رسميا عن جهوزية مطار صنعاء لاستقبال اولى الرحلات

الاعلان رسميا عن جهوزية مطار صنعاء لاستقبال اولى الرحلات
السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أطلع وزير النقل في حكومة الانقاذ في صنعاء، عامر المراني، ومعه رئيس مصلحة الجمارك، يوسف زبارة، ووكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل، على جهوزية مطار صنعاء الدولي الفنية والتشغيلية لاستقبال الرحلات الجوية التجارية والمدنية.

العالم- اليمن

وتفقد وزير النقل في صنعاء جاهزية استقبال الرحلات التجارية وصالات الوصول والمغادرة للمسافرين والخدمات التي سيقدمها المطار للركاب الواصلين والمغادرين حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في جميع المطارات العالمية ومنظمة الطيران الدولية (الايكاو).

وأطلع هو ورئيس مصلحة الجمارك ووكيل الهيئة على جاهزية مدرج هبوط واقلاع الطائرات بالإضافة إلى جاهزية جمرك المطار في استقبال الشحنات والبضائع الواصلة إلى مطار صنعاء الدولي والجاهزية التشغيلية لخدمات الإطفاء والإنقاذ في مطار صنعاء.

واستمع الوزير المراني من مدير عام مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف ، إلى شرح عن جاهزية المطار التشغيلية الفنية لاستقبال الرحلات التجارية الخدمات التي سيقدمها المطار للمسافرين الواصلين والمغادرين.

وأكد أن مطار صنعاء الدولي جاهز لاستقبال الرحلات التجارية والمدنية والاغاثية والانسانية والأممية وفقا للشروط الدولية والمعمول بها في جميع المطارات العالمية.

وأكد أن المطار وكوادره جاهز لاستقبال الرحلات التجارية والمدنية فنيا ومهنيا وأمنيا بما يسهم في تحقيق أمن وسلامة الطيران المدني.

ومن المقرر وصول اولى الرحلات التجاربة من العاصمة الاردنية عمان الى مطار صنعاء يوم غد الاحد بعد انقطاع لسنوات بسبب الحصار المفروض من قبل تحالف العدوان وذلك تنفيذا للهدنة الانسانية والعسكرية التي تم اعلانها مطلع الشهر الحالي.

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