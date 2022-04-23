زيلينسكي: نحن لسنا جاهزين لفك حصار ماريوبول بالوسائل العسكرية

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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "هل نحن جاهزون الآن (لفك حصار ماريوبول)... بالنسبة لفك الحصار بالوسائل العسكرية، فنحن غير جاهزين لذلك اليوم".

وعند إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها في عام 2014، كانت مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك، ولكن في يونيو من نفس العام، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها.

وفي 16 أبريل الجاري أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من كتيبة "آزوف"، وتمت محاصرة بقايا المجموعات الأوكرانية في مصنع "آزوفستال" للمعادن.