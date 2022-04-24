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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 23-04-2022

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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