ترامب عن بايدن بعد مصافحته للهواء: لا يفهم على الإطلاق ما يحدث

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وأضاف ترامب، "الحقيقة هي أن الانتخابات تم تزويرها وسرقت.. والآن يتم تدمير بلدنا.. البلد يتم تدميره، وفي طريقه إلى الجحيم. لم يكن هناك أي شيء مماثل من قبل".

وتابع ترامب، "لسوء الحظ لدينا رئيس لا يفهم على الإطلاق ما يحدث. يصافح الهواء، ويتجول في حيرة من أمره".

للمرة الثانية في أسبوع، ظهر الرئيس بايدن وهو يصافح الهواء. وأنهى بايدن جولته في البلاد بخطاب حول الإصلاحات المقترحة، وعندما قال وداعا للجمهور، استدار ويده ممدودة للمصافحة رغم عدم وجود أي أحد في الخلف.

بعد ذلك قام الرئيس الأمريكي بربع دورة أخرى، ومد يده مرة أخرى إلى الفراغ. بعد ذلك التفت الرئيس الأمريكي للجمهور بابتسامة وشكر الجمهور على اهتمامهم.