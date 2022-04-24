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صنعاء تفرج عن 42 أسيرا من أسرى العدوان

صنعاء تفرج عن 42 أسيرا من أسرى العدوان
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أفرجت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنية، أمس السبت ، عن 42 من أسرى قوى العدوان بتوجيهات قائد أنصارالله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

العالم - اليمن

وأوضح رئيس اللجنة "عبدالقادر المرتضى" في تصريح صحفي، أن اللجنة وبمبادرة إنسانية من طرف واحد أفرجت عن 42 أسيراً من قوى العدوان، حصلوا على عفو من قائد الثورة عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك.

وقال” إن الإفراج عن أسرى من قوى العدوان، رسالة إيجابية نأمل أن يتلقاها الطرف الآخر بإيجابية مماثلة ويبادر في الإفراج عن عدد من الأسرى والمعتقلين الموجودين لديه”.

وأكد المرتضى حرص اللجنة على إنجاح الاتفاق الذي تم برعاية الأمم المتحدة بشأن ملف الأسرى وتنفيذه وإنجاحه .. مشيراً إلى أن مبادرة الإفراج عن الأسرى رسالة إنسانية للأمم المتحدة والطرف الآخر للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الذي تم برعاية أممية بشأن الأسرى.

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