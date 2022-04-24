الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس.. وفاة 12 مهاجرا وفقد آخرين جراء غرق 4 زوارق مهاجرين

تونس.. وفاة 12 مهاجرا وفقد آخرين جراء غرق 4 زوارق مهاجرين
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول أمني لـ"رويترز":"إن 12 مهاجرا أفريقيا على الأقل لقوا حتفهم وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس، أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا".

العالم - تونس

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط، إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا في مراكب.

وفي الأشهر الأخيرة لقي عشرات الأشخاص حتفهم غرقا قبالة السواحل التونسية، مع تزايد وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 123 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في عام 2021، بالمقارنة مع أكثر من 95 ألفا في عام 2020.

روابط ذات صلة

تونس: السفينة الغارقة قبالة سواحلها لا تحمل أي نفط

تونس..اتحاد الشغل يرفض شروط قيس سعيد للحوار الوطني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بينيت لأشهر اعلامية في شبكة CNN: أنتِ تكذبين'والمذيعة 'لا تقول إنني أكذب'

تفاصيل إصابة 12 مصريا بحادث مروري أليم بين مكة والمدينة

تونس.. وفاة 12 مهاجرا وفقد آخرين جراء غرق 4 زوارق مهاجرين

تونس تؤكد على دعمها للقضية الفلسطينية لحين عودة القدس

داعيا القضاء الى اتخاذ قرار بتجريمهم.. العامري يبدي استغرابا شديدا من عودة "قادة المنصات" الى العراق

هل تتساءلون كيف ستتحرر فلسطين؟