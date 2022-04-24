تونس.. وفاة 12 مهاجرا وفقد آخرين جراء غرق 4 زوارق مهاجرين

العالم - تونس

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط، إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا في مراكب.

وفي الأشهر الأخيرة لقي عشرات الأشخاص حتفهم غرقا قبالة السواحل التونسية، مع تزايد وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 123 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في عام 2021، بالمقارنة مع أكثر من 95 ألفا في عام 2020.