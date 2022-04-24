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مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لهجمات تخريبية ضد فنزويلا

مادورو يتهم كولومبيا بالتخطيط لهجمات تخريبية ضد فنزويلا
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الكولومبي إيفان دوكي، بالتخطيط لهجمات تخريبية ضد ضباط إنفاذ القانون على أراضي فنزويلا.

العالم - الأميرکيتان

وقال مادورو في كلمته التي أذاعها التلفزيون الرسمي يوم السبت، إن "إيفان دوكي جهز خططا مشتركة مع المجرمين والعصابات". مضيفا أن مجموعات المجرمين المتسللة ستهاجم الشرطة والجيش أولا بعد عبور الحدود بين كولومبيا وفنزويلا.

قطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا في فبراير/شباط 2019، بعد محاولة نشطاء المعارضة بقيادة خوان غوايدو نقل مساعدات إنسانية مزعومة عبر الحدود. وقالت الحكومة الفنزويلية إن هذه كانت محاولة غزو.

اتهمت كاراكاس بوغوتا مرارًا وتكرارًا بزعزعة استقرار الوضع الداخلي في فنزويلا، بما في ذلك عن طريق "محاولات الغزو" وتسلل الجماعات الإرهابية المسلحة عبر الحدود. في أغسطس/آب 2018، اتهمت فنزويلا كولومبيا بالوقوف وراء محاولة اغتيال مادورو.

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