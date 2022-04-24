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إعلام عبري: الجيش أوصى بعدم الرد على إطلاق الصواريخ من غزة

إعلام عبري: الجيش أوصى بعدم الرد على إطلاق الصواريخ من غزة
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت قناة إسرائيلية رسمية، السبت، أن الجيش أوصى بعدم الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

العالم - الاحتلال

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن "قرار عدم مهاجمة قطاع غزة، الجمعة، رداً على إطلاق الصواريخ على منطقة الغلاف المحاذية للقطاع (جنوبي الأراضي المحتلة)، جاء بناء على توصية قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي".

وبحسب القناة، فإنّ الجيش "يعتقد أن منع دخول العمال من غزة هو أكثر فاعلية من هجوم عسكري آخر".

وأعلنت سلطات الاحتلال، السبت، نيتها منع فلسطينيي غزة من العمل على أراضيها، اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر، في إجراء انتقامي اتخذته بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من القطاع.

وسيؤثر قرار إغلاق معبر إيريز أو بيت حانون، المعبر الوحيد لتنقل الأفراد بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، على آلاف الفلسطينيين في القطاع الفقير الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ أكثر من 15 عاما.

ومساء الجمعة والسبت، أطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، من دون أن تسبب إصابات. ومنذ الاثنين، أطلقت صواريخ عدة، ردت عليها الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية على قطاع غزة.

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