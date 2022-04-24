تورم مفصل 'اصبع القدم الكبير'..أسباب وعلاج!

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وهذا غالبا ما ينتج عن تورّم او انحناء إصبع القدم آلام مزعجة لا سيما أثناء وضع القدم على الأرض أو خلال السير وخاصة حين يمتطي الشخص حذاء.

حين يتقدم الانسان في العمر فإنّ إصبع القدم الكبير يبدأ في الانحناء شيئا فشيئا تجاه أصابع القدم الأخرى وربما يصل الأمر إلى ظهور بروز في قاعدة الاصبح الكبير وربما يحدث انحناء في الجزء السفلي من الاصبع الكبير متجها ناحية الجهة الخارجية من القدم.

أعراض ورم إبهام القدم

قد يرافق ورم إبهام القدم أعراضاً بسيطة وربما لا يرافقه أي أعراض، لكن عادة ما يعاني الشخص المصاب بورم إبهام القدم من آلام تجعله يبحث عن حل لعلاج ورم إصبع القدم.

حيث يبدأ بـارتداء أحذية طبية مناسبة ومريحة كي يخفف من ألم ورم الاصبع الكبير بالقدم، لكن الحل النهائي والعلاج الفعال لورم إبهام القدم أو إصبع القدم الكبير هو الحلّ الجراحيّ وذلك للتخلص من التهابات وتورّم الاصبع الكبير.

ويُشخّص انحناء اصبع القدم الكبير بواسطة الاشعة العادية على القدم.

أعراض تورم إصبع القدم الكبير:

- أهم عرض هو آلام أحيانا نتيجة تورم إصبع القدم ويتضّح ذلك خلال ارتداء الأحذية الضيقة

- تحرك عظمة مشط القدم الأولى الواقعة أسفل الاصبع الكبير بشكل تدريجيّ ناحية القدم الأخرى

- الشعور بالتنميل والخدر في ابهام القدم نتيجة تأثّر الاعصاب

- اتساع ظهر القدم وبروز قاعدة الاصبع الكبير بشكل واضح

- جلد بطن القدم سميك وخشن

- احمرار مفصل اصبع القدم الكبير

- صعوبة تحريك اصبع القدم الكبير

- انحناء وميل ابهام القدم على الأصابع الأخرى

- الأصابع المطرقيّة أو المخلبية، حيث تتخذ الأصابع شكل مخالب أو مطرقة وتضغط على بعضها البعض

- تشوّه بسيط في أصابع القدم الأخرى

- عدم الثبات خلال الوقوف وزيادة خطر السقوط

- الإصابة في مرحلة متقدمة بهشاشة العظام أو التهاب المفاصل وألم مزمن في مفصل اصبع القدم الكبير

أسباب تورم أو انحناء ابهام القدم

- الإصابة بانحناء إصبع القدم لها أصل جينيّ وراثيّ

- ارتداء أحذية ضيّقة تعجّل بظهور تورم وانحناء إصبع القدم الكبير في الأشخاص المعرضين لتورم ابهام القدم وخاصة الأحذية ذات الكعوب العالية

- ضعف النسيج الضام

- قصر وتر القدم أو الرجل "وتر أكيليس"

- ضعف عضلات الساق

- وجود أمراض المفاصل كـ "التهاب المفاصل الروماتزمي"

- الفلات فوت أو القدم المسطحة

الوقاية من انحناء وتورم اصبع القدم الكبير أو ابهام القدم

- ارتداء أحذية مريحة بلا كعوب

- المشي حافيا

- استخدام نعال طبية

- علاج انحناء وتورم اصبع القدم الكبير

- استخدام جبائر لإبقاء الاصبع الكبير في موضعه

- ارتداء احذية مناسبة

- الحرص على ممارسة الرياضة حافي القدمين والخضوع لعلاج طبيعي

- استخدام مسكنات الألم لكن تحت اشراف الطبيب نظرا لآثارها الضارة

- الحل الأخير هو الحل الجراحي حيث يصحح الجراح عدم الاتساق المتواجد بإبهام القدم