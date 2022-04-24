أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 24 أبريل 2022

كيهان ..

مصرع وإصابة المئآت من المسلمين الشيعة والسنة على يد الإرهابيين بأفغانستان .

قدس ..

مخطط لبث الفرقة في التفجيرات الإرهابية بأفغانستان .. خمسة تفجيرات خلال يومين .

اطلاعات ..

جنود الإحتلال الصهيوني يطلقون النار على الفلسطينيين الصائمين في باحات المسجد الأقصى .

جوان ..

حركة حماس تدعو لإنتفاضة فلسطينية شاملة دفاعا عن المسجد الأقصى .

خراسان ..

فرنسا في مفترق طريق .. ماكرون ولوبان في الجولة النهائية بالسباق الرئاسي اليوم .

رويش ملت ...

خطيب صلاة الجمعة بطهران .. يجب حذف إسم حرس الثورة من قائمة الحظر.

سياست روز ..

أنباء عن مواصلة بلدان أوروبية شراء النفط من روسيا في الخفاء.

آرمان ملي ..

موسكو تتحدث عن بطئ المفاوضات مع أوكرانيا وعن حاجة أوروبا الماسة للغاز الروسي .

ابتكار ..

طهران والرياض والحد من أجواء التوتر .. مؤشرات إيجابية بالجولة الخامسة من المباحثات .

ايران ..

تركيا تزج بقوات خاصة بعملياتها العسكرية التي تحمل إسم "قفل المخلب" بشمال العراق .

وطن امروز ..

ألمانيا تتعامل بعنصرية صارخة مع اللاجئين الأفغان, وإحتمال ترحيلهم لصالح لاجئين أوكرانيين .

ابرار ..

إيران تعبر عن قلقها العميق إزاء وقوع مسلسل تفجيرات إرهابية بأفغانستان مؤخرا .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

جوان..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( اليمين الفرنسي المناهض للإتحاد الأوروبي بعتبة السلطة )..

بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بمرحلتها النهائية اليوم, فأن مجرد وصول مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان الى هذه المرحلة مؤشر واضح على تزايد قدرات التيارات اليمينية بفرنسا الامر الذي يحمل تهديدا جديا لمستقبل الاتحاد الاوروبي .

"إن فرنسا تشهد في الواقع صراعا بين الأحزاب التقليدية والتيارات القومية اليمينية التي ترفع شعار إعادة الهوية الفرنسية "

وهو شعار يتضمن الدعوة للانسحاب من الاتحاد الاوروبي والى تقييد الهجرة والى حد حظرها وحتى ترحيل المهاجرين غير الاوروبيين.

ان مستقبل الاتحاد الاوروبي مرهون والى حد بعيد ببقاء فرنسا في عضويته بعد انسحاب بريطانيا من وكذلك في ظل تنامي تيارات قومية يمينية في العديد من بالبلدان الاعضاء تدعوا للخروج من عضويته ايضا. لذلك يراقب الاتحاد الاوروبي بقلق لا مسار الانتخابات الفرنسية ونتائجها فحسب بل وتيرة تنامي اليمين المتطرف ايضا في هذا البلد .

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت عن وتيرة فقدان العلاقات الامريكية السعودية لبريقها السابق وكتبت متسائلة عما اذا كانت ( علاقات سبعة عقود باتت على حافة الهاوية )..

ترى محافل اعلامية امريكية ان العلاقات الامريكية السعودية باتت تقف على حافة الهاوية. والحقيقة هي ان هذه العلاقات التي شهدت اوجها خلال حكم ترامب, دخلت مرحلة برود وفتور ملحوظين مع وصول بايدن للبيت الابيض .

"بايدن أبدى إستياءه من سياسات الرياض بحملته الرئاسية منتقدا ترامب بهذا الشان ووعد بإعادة النظر في العلاقات مع السعودية"

مؤشرات الفتور استمرت لأشهر وجاءت قرارات بايدن بشأن قتل خاشقجي وكذلك بشأن سحب قوات امريكية من السعودية لتسرع من وتيرة هذا الفتور الذي ردت عليه الرياض بتحسين جسور علاقاتها مع روسيا والصين خاصة بمجالات الطاقة .

ان رفض السعودية لطلب بايدن الداعي لزيادة انتاج النفط السعودي لتغطية النقص الناجم عن مقاطعة الغرب للنفط الروسي, حمل مؤشرا اخر على انتهاء شهر العسل الطويل في العلاقات بين البلدين, وهناك انباء عن سحب رساميل سعودية من الاسواق الامريكية ايضا

كيهان ...

كتبت صحيفة كيهان عن التعامل التعنصر مع اللاجئين الافغان بالمانيا في تقريرها ( ترحيل اللاجئين الأفغان لصالح اللاجئين الأوكرانيين )..

تحدثت محافل اعلامية غربية عن تشديد السلطات الالمانية للاجراءات والقيود المفروضة على المهاجرين الافغان لافتعال الذرائع لنقلهم من اماكن اسكانهم لمخيمات مؤقتة وسط كلام عن احتمال ترحيلهم لبلد ثالث وكما تفعل بريطانيا. وفي هذا السياق

" يقول لاجئون أفغان بألمانيا إن السلطات أمهلتهم أربعا وعشرين ساعة فقط لإخلاء أماكن سكناهم لنقلم إلى مخيمات مؤقتة"

وحسب هؤلاء اللاجئين بررت السلطات قرارها بضرورة توفير اماكن اقامة للاجئين الاوكرانيين. ويبدو ان السلطات الالمانية قد اخلت الى حد الان عشرة مجمعات سكنية للاجئين الافغان .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( الوزراء العرب وتكرار مسرحية إستعراضية ) ..

في خضم تصعيد الكيان الصهيوني لجرائمه الوحشية بالقدس وتزايد الانتقادات الموجهة للبلدان العربية بسبب صمتها ولا مبالاتها, عقد وزراء خارجية بلدان الجامعة العربية اجتماعا خاصا بالاردن بغياب وزيري خارجية الامارات والسعودية, تمخض عن بيان ختامي ادان الجرائم الصهيونية ودعى مجلس الامن لوقفها.

"وزراء الخارجية العرب إعتبروا كما يبدو أن المهمة إنتهت وأن بلدانهم قامت بالواجب وأن الموضوع إنتهى "

ان ما تمخض عنه هذا الاجتماع هو نسخة غير مجدية مكررة عشرات المرات لمواقف الجامعة العربية ولاجتماعاتها بشأن القضية الفلسطينية على مدى سنوات .

ان الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لبيانات دعم بل بحاجة لاتخاذ البلدان العربية والاسلامية لمواقف عملية جدية لدعمه وللوقوف بوجه الكيان الصهيوني وبحاجة لامتناع هذه البلدان عن الاعتراف بهذا الكيان او اقامة اي علاقات معه .

سياست روز ..

حول (زيارة بوريس جونسون للهند) كتبت صحيفة سياست روز ..

رئيس الوزراء البريطاني اراد تحقيق عدة اهداف من وراء زيارته الاخيرة لنيودلهي ..

"جونسون أراد إقناع الهند بتغيير موقفها إزاء الحرب الأوكرانية لكن نظيره الهندي أوضح بأن مصالح بلاده تحول دون ذلك"

نيرندرا مودى قال لبوريس جونسون بصراحة ان الهند لا تريد تعريض علاقاتها مع روسيا للخطر بسبب الحرب الاوكرانية ,وانها تفضل الوقوف على الحياد مع التأكيد على حل الازمة الاوكرانية عبر المفاوضات . والهدف الاخر لجونسون تمثل في تعزيز العلاقات التجارية مع الهند وهو هدف تحقق نسبيا بابرام اتفاق اقتصادي تجاري جديد بين البلدين, وفي كل الاحوال راهن جونسون على نتائج هذه الزيارة للهند لتحسين موقفه الداخلي المهزوز على خلفية فضيحة انتهاكه للاجراءات والقيود الصحية الخاصة بمكافحة كورونا وتصاعد الاصوات التي تطالب باقالته.