بالفيديو.. لماذا تحاصر قسد، الحسكة والقامشلي؟

العالم - خاص بالعالم

وقال حردان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"قسد تتعمد بضغط من الولايات المتحدة فرض هذا الحصار الجائر علی أهالي الحسكة والقامشلي من أجل تحصيل شروط ومكاسب سياسية وامنية".

وأوضح ان قسد يزعمون انهم يريديون فك الحصار عن الشيخ مقصود والاشرفية في حلب، ويزعمون ان هناك حصاراً تفرضه الدولة السورية.

وأضاف ان قسد تريد فتح طريقاً بين هذه المناطق والمناطق التي تسيطر عليها وهذا يشكل انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية ولايمكن ان تسمح به الدولة السورية.

وبيّن حردان ان قسد تلبي طلباً اميركياً للضغط علی الدولة السورية لوقف العمليات التي تصاعدت في الفترة الاخيرة حيث شعرت الولايات المتحدة ان الامور تزداد سوءاً بالنسبة لتواجد قواتها في المنطقة وذلك اضافة الی العمليات التي تستهدف قوات قسد ولذلك هم يريدون الضغط علی الدولة السورية من خلال هذا الملف لفرض هذه الشروط السياسية والامنية وارباك الدولة السورية وارباك المقاومة في المنطقة وارباك روسيا.