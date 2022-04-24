الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. لماذا تحاصر قسد، الحسكة والقامشلي؟

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف الباحث السياسي حسن حردان عن أهداف "قسد" من الحصار الذي تفرضه على الحسكة والقامشلي بقطع المياه والغذاء عنهما.

العالم - خاص بالعالم

وقال حردان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"قسد تتعمد بضغط من الولايات المتحدة فرض هذا الحصار الجائر علی أهالي الحسكة والقامشلي من أجل تحصيل شروط ومكاسب سياسية وامنية".

وأوضح ان قسد يزعمون انهم يريديون فك الحصار عن الشيخ مقصود والاشرفية في حلب، ويزعمون ان هناك حصاراً تفرضه الدولة السورية.

وأضاف ان قسد تريد فتح طريقاً بين هذه المناطق والمناطق التي تسيطر عليها وهذا يشكل انتهاكاً خطيراً للسيادة السورية ولايمكن ان تسمح به الدولة السورية.

وبيّن حردان ان قسد تلبي طلباً اميركياً للضغط علی الدولة السورية لوقف العمليات التي تصاعدت في الفترة الاخيرة حيث شعرت الولايات المتحدة ان الامور تزداد سوءاً بالنسبة لتواجد قواتها في المنطقة وذلك اضافة الی العمليات التي تستهدف قوات قسد ولذلك هم يريدون الضغط علی الدولة السورية من خلال هذا الملف لفرض هذه الشروط السياسية والامنية وارباك الدولة السورية وارباك المقاومة في المنطقة وارباك روسيا.

روابط ذات صلة

تظاهرات شعبية في القامشلي تنديدا بانتهاكات وجرائم ’قسد’

مقتل وإصابة 33 شخصا إثر 'اقتتال عشائري' في سوريا

سوريا .. أهالي القامشلي يطردون رتلا عسكريا أمريكيا

أهالي القامشلي يجبرون رتلاً للاحتلال الأمريكي على التراجع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إحتجاج النشطاء والحقوقيين ضد 'الغلاء الفاحش' في المغرب

بالفيديو.. لماذا تحاصر قسد، الحسكة والقامشلي؟

مواجهات في عدة محاور بالضفة والاحتلال تستهدف العمال قرب جدار الفصل

تورم مفصل 'اصبع القدم الكبير'..أسباب وعلاج!

ما هي دوافع ابن سلمان لإعتقال قضاة بارزين بالمحكمة الجزائية؟

'النيص' يهاجم موقع مفاعل ديمونا في النقب ويحدث خرابا