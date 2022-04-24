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الكويت تستبدل أعضاء السلك الدبلوماسي بالشباب

الكويت تستبدل أعضاء السلك الدبلوماسي بالشباب
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة كويتية، إن وزارة الخارجية الكويتية تتجه إلى اتخاذ خطوات تستهدف تجديد دماء أعضاء السلك الدبلوماسي.

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، مساء السبت، عن مصادر حكومية- لم تسمها- قولها: إن الخارجية لديها توجه بـ"إبلاغ السفراء، الذين مضت على خدمتهم 15 عاماً فما فوق خارج البلاد، بعودتهم إلى ديوان عام الوزارة".

وذكرت المصادر أن قائمة بالسفراء الذين سيتم إبلاغهم بعودتهم إلى البلاد، ستصدر قريباً بشكل رسمي من وزارة الخارجية.

وأضافت أن الرؤية لم تتضح بعد بشأن إيجاد مناصب أو مسميات لبعض من سيتم إبلاغهم بالعودة إلى ديوان عام الوزارة إلى الآن.

وأوضحت أن توجه وزارة الخارجية يستهدف إتاحة الفرصة للكفاءات الشابة، وضخ دماء جديدة في منظومة العمل الدبلوماسي بالخارج.

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