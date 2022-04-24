هل ستفوز الورقة البيضاء في الانتخابات الفرنسية؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان صناديق الاقتراع، تشهد تراجعاً ملحوضاً في نسبة المشاركين في الانتخابات، قياساً بنسبة المشاركين في الجولي الاولی.

وأكد ان عدم الاقبال علی المشاركة في الانتخابات سوف يؤدي الی فوز ايمانوئيل ماكرون بنسبة ضئيلة تصل الی 5 بالمئة حسب استطلاعات الرأي.

وقال مراسل العالم ان الانتخابات الفرنسية تشهد عزوفاً عن الانتخابات لعدم رضاء المواطنين علی أداء ماكرون من جهة والتخوف من مشاريع مارين لوبان من جهة اخری.

وأضاف ان هذا التردد سوف يُترجم من خلال التصويت بالورقة البيضاء ما سيؤكد عدم رغبة الشارع الفرنسي لكلا المرشحين.