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حرس الثورة الاسلامية يعلن توقيف سفينة أجنبية تحمل 200 ألف لتر من الوقود المهرب في شمال الخليج الفارسي

الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

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