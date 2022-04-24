السلطات المصرية تحتجز معارضا بحرينيا وتمنعه من دخول مصر

العالم - البحرين

وروى الأمين العام السابق لجمعية التجمّع الوطني الديمقراطي الوحدوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما حصل له فور وصوله لمطار مصري قادما من البحرين "العزل في غرفة احتجاز في مطار القاهرة لمدة 6 ساعات بدون الهاتف أو الشنطة الخاصة بالأدوات، وحتى حزام البنطلون. انقطاع عن العالم، هو احتجاز تعسفي بدون أسباب مشروعة ومخالف للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان".

وأضاف "عند حاجز الجوازات يطلب منك الموظف أخد فيزا الدخول أو العبور، وبعد أن تدفع الرسوم يتم إيقافك عند حاجز الجوازات ثم تبلغ بقرار الترحيل بدون إعادة مبلغ الفيزا،..واذا كنت لن يسمح لي بالعبور لماذا يطلب منى دفع رسوم الفيزا!".

وختم بالقول "نحن نقدر تماما الشعب المصري العظيم، ومصر الشعب والحضارة أكبر من أي نظام، وإذا كان نظام السيسي يمنعنا من دخول مصر فلن يستطيع منع دخول مصر في قلوبنا".

وسجنت السلطات البحرينية في العام 2015 فاضل عباس لمدة ثلاث سنوات بعد إعلانه موقفًا معارضاً للحرب السعودية على اليمن، وتم الإفراج عنه في مارس 2018 بعد إنهاء مدة محكوميته بالسجن.