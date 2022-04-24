الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
١٠:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السلطات المصرية تحتجز معارضا بحرينيا وتمنعه من دخول مصر

السلطات المصرية تحتجز معارضا بحرينيا وتمنعه من دخول مصر
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

منعت السلطات المصرية المعارض البحريني "فاضل عباس" من الدخول إلى أراضيها، وذلك بعد احتجازه لمدة ساعات.

العالم - البحرين

وروى الأمين العام السابق لجمعية التجمّع الوطني الديمقراطي الوحدوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما حصل له فور وصوله لمطار مصري قادما من البحرين "العزل في غرفة احتجاز في مطار القاهرة لمدة 6 ساعات بدون الهاتف أو الشنطة الخاصة بالأدوات، وحتى حزام البنطلون. انقطاع عن العالم، هو احتجاز تعسفي بدون أسباب مشروعة ومخالف للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان".

وأضاف "عند حاجز الجوازات يطلب منك الموظف أخد فيزا الدخول أو العبور، وبعد أن تدفع الرسوم يتم إيقافك عند حاجز الجوازات ثم تبلغ بقرار الترحيل بدون إعادة مبلغ الفيزا،..واذا كنت لن يسمح لي بالعبور لماذا يطلب منى دفع رسوم الفيزا!".

وختم بالقول "نحن نقدر تماما الشعب المصري العظيم، ومصر الشعب والحضارة أكبر من أي نظام، وإذا كان نظام السيسي يمنعنا من دخول مصر فلن يستطيع منع دخول مصر في قلوبنا".

وسجنت السلطات البحرينية في العام 2015 فاضل عباس لمدة ثلاث سنوات بعد إعلانه موقفًا معارضاً للحرب السعودية على اليمن، وتم الإفراج عنه في مارس 2018 بعد إنهاء مدة محكوميته بالسجن.

روابط ذات صلة

منح شهادات تعذيب عليا في البحرين..

الوفاق: أكثر من 180 انتهاكا بينهم 153 مداهمة لمناطق بالبحرين

النظام البحريني أخفق في الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان

منظمات حقوقية دولية تطالب الإنتربول بإصلاح نظام النشرة الحمراء بعد تسليم مُعارض بحريني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل أكثر من 50 طفلا في أفغانستان خلال أسبوع

الحشد الشعبي ينهي التعرض الإرهابي الفاشل في جرف النصر

العثور على ثمانية جثث وانقاذ أكثر من 48 شخصاًُ في حادث غرق زورق قبالة طرابلس

إصابة عاملين برصاص الاحتلال الاسرائيلي غرب طولكرم

فرنسا.. إصابة قس جراء هجوم بسكين داخل كنيسة في نيس

السلطات المصرية تحتجز معارضا بحرينيا وتمنعه من دخول مصر