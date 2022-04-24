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مقتل أكثر من 50 طفلا في أفغانستان خلال أسبوع

مقتل أكثر من 50 طفلا في أفغانستان خلال أسبوع
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن سلسلة الهجمات والمخالفات الحقوقية التي شهدتها أفغانستان خلال الأسبوع الأخير أودت بأرواح أكثر من 50 طفلا.

العالم - أفغانستان

وذكر المدير الإقليمي لليونيسف في جنوب آسيا، جورج لاريا-أدجي، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "خلال أسبوع واحد فقط فقد أكثر من 50 طفلة وطفلا أرواحهم جراء سلسلة مخالفات مشينة صارخة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وبينما يتواصل العمل على التأكد من التقارير الواردة، نتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة".

وأشار لاريا-أدجي خصوصا إلى أن أربعة أطفال قتلوا وأصيب العديد بـ"جروح مريعة" جراء الانفجار الذي دوى الجمعة في مسجد مولوي سكندر بمنطقة إمام صاحب في ولاية قندوز شرق البلاد، وتبناه تنظيم "داعش" الارهابي.

وقدم المسؤول الأممي التعازي نيابة عن "اليونيسيف" إلى عوائل ضحايا الهجمات الأخيرة في أفغانستان، مشددا على ضرورة "وقف العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله فورا".

وكان 47 مدنيا على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، قد قتلوا ليلة 15 على 16 أبريل الجاري جراء غارات اتهمت الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان" الجيش الباكستاني بشنها على ولايتي كنر وخوست جنوب شرق البلاد.

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