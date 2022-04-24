كوريا الشمالية تجري مساء اليوم عرضا عسكريا لأحدث صواريخها

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "يونهاب" الكورية عن مصادر في حكومة سيئول، فإن مؤشرات تم رصدها عن قيام بيونغ يانغ بـ"عرض عسكري ضخم منتصف ليل الأحد لاستعراض أحدث أسلحتها".

ولفتت المصادر إلى أن ما تم رصده يتضمن مشاركة قرابة 20 ألف جندي في عرض سيجري في ساحة كيم إيل-سونغ.

وأوضحت أن العرض يأتي احتفالا بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي، وهو الجيش المناهض لليابان، والذي أسسه بحسب بيونغ يانغ المؤسس الراحل كيم إيل-سونغ عام 1932.

ونقلت الوكالة عن مراقبين تأكيدهم أن الاحتفال باليوم الذي تشكلت فيه قوات حرب العصابات المناهضة لليابان خلال الحكم الاستعماري الياباني، هو "محاولة واضحة لحشد الدعم الداخلي والتباهي بأسلحتها الاستراتيجية".

ولفتت المصادر إلى أن الرئيس الكوري الشمالي كيم ربما يلقي خطابًا أثناء العرض لإرسال رسالة إلى كل من شعبه والمجتمع الدولي.

يشار إلى أن بيونغ يانغ نظمت 9 عروض عسكرية حتى الآن منذ وصل الزعيم كيم إلى السلطة في عام 2012 عقب وفاة والده، لكنها لم تنظم مثل تلك العروض للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.