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إيران بطلة آسيا في المصارعة الحرة لعام 2022

إيران بطلة آسيا في المصارعة الحرة لعام 2022
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

إقتنص المنتخب الإيراني بطولة آسيا للمصارعة الحرة لعام 2022 المقامة في منغوليا، متغلباً على الهند التي احتلت المكان الثاني وتلتها اليابان.

العالم - إيران

وفي اليوم الثاني والأخير من البطولة وفي وزن 74 كغم تمكن المصارع الإيراني يونس إمامي من التغلب على منافسه القزاقي نوركجا كايبانوف بنتيجة 5-0 لينال ذهبية هذا الوزن.

وفي المبارة النهائية من وزن 61 كغم لم يتمكن المصارع داريوش حضرتقلي زاده من التغلب على منافسه الياباني الحائز على فضية الألمبيك ري هيغوجي وخسر المباراة بنتجة 10-0 ليكتفي بالميدالية الفضية.

وفي اليوم الأول تمكن منتخب إيران الوطني للمصارعة الحرة من الفوز بثلاث ميداليات ذهبية من البطولة هي ذهبية رحمن عموزاد بوزن 65 كغم و ذهبية علي سوادكوهي بوزن 79 كغم و ذهبية محمد حسين محمديان بوزن 97 كغم.

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