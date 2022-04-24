إيران بطلة آسيا في المصارعة الحرة لعام 2022

العالم - إيران



وفي اليوم الثاني والأخير من البطولة وفي وزن 74 كغم تمكن المصارع الإيراني يونس إمامي من التغلب على منافسه القزاقي نوركجا كايبانوف بنتيجة 5-0 لينال ذهبية هذا الوزن.

وفي المبارة النهائية من وزن 61 كغم لم يتمكن المصارع داريوش حضرتقلي زاده من التغلب على منافسه الياباني الحائز على فضية الألمبيك ري هيغوجي وخسر المباراة بنتجة 10-0 ليكتفي بالميدالية الفضية.

وفي اليوم الأول تمكن منتخب إيران الوطني للمصارعة الحرة من الفوز بثلاث ميداليات ذهبية من البطولة هي ذهبية رحمن عموزاد بوزن 65 كغم و ذهبية علي سوادكوهي بوزن 79 كغم و ذهبية محمد حسين محمديان بوزن 97 كغم.