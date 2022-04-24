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بشار الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد

بشار الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الفصح المجيد
الأحد ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

هنأ السيد الرئيس السوري بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بمناسبة عيد الفصح المجيد متمنياً لهم وللسوريين جميعاً دوام الصحة والخير والسلام.

العالم - سوريا

ونقل منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية تهاني الرئيس الأسد إلى غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وقداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم وإلى أبناء طوائفهم الكريمة بعيد الفصح المجيد.

بدورهم عبر رؤساء الطوائف المسيحية عن شكرهم للرئيس الأسد على تهنئته لهم بهذه المناسبة متمنين له ولعائلته الكريمة دوام الصحة والعافية ومؤكدين ثقتهم التامة بقدرة الشعب السوري على إعادة بناء ما تم تدميره خلال الحرب الإرهابية وتجاوز الآثار الاقتصادية لهذه الحرب وللعقوبات الجائرة المفروضة عليه حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

ودعوا الله أن يحمي سورية وشعبها وقيادتها وأن يرحم شهداءها ويشفي جرحاها، معبرين عن ارتياحهم لعودة الأمن والاستقرار لمعظم المناطق، ومؤكدين أنه وبفضل بطولات الجيش العربي السوري سيتم تحرير كامل الأراضي السورية.

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